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13:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец ответит в суде за преступление 12-летней давности

В конфликте у кафе пострадали 4 человека, один умер на месте, стрелок скрывался от правосудия, рассказали в прокуратуре.

Новосибирец ответит в суде за преступление 12-летней давности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, в апреле 2005 года в кафе — баре «Аквариум» в Первомайском сквере мужчина начал конфликтовать с другими посетителями. Потом он 8 раз выстрелил в оппонентов из карабина «Сайга». 4 человека получили травмы. Один из пострадавших также получил по голове несколько ударов и умер на месте.

Стрелок с места преступления скрылся.

«В январе 2017 года оперативные сотрудники задержали обвиняемого в Краснодарском крае под другой фамилией и доставили в Новосибирск», — рассказали в прокуратуре,

39-летнему мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 115 УК РФ.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.

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