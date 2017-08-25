Новосибирец ответит в суде за преступление 12-летней давности

По данным ведомства, в апреле 2005 года в кафе — баре «Аквариум» в Первомайском сквере мужчина начал конфликтовать с другими посетителями. Потом он 8 раз выстрелил в оппонентов из карабина «Сайга». 4 человека получили травмы. Один из пострадавших также получил по голове несколько ударов и умер на месте.