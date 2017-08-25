Новосибирец ответит в суде за преступление 12-летней давности
В конфликте у кафе пострадали 4 человека, один умер на месте, стрелок скрывался от правосудия, рассказали в прокуратуре.
В конфликте у кафе пострадали 4 человека, один умер на месте, стрелок скрывался от правосудия, рассказали в прокуратуре.
Новосибирец ответит в суде за преступление 12-летней давности, об этом сообщает
По данным ведомства, в апреле 2005 года в кафе — баре «Аквариум» в Первомайском сквере мужчина начал конфликтовать с другими посетителями. Потом он 8 раз выстрелил в оппонентов из карабина «Сайга». 4 человека получили травмы. Один из пострадавших также получил по голове несколько ударов и умер на месте.
Стрелок с места преступления скрылся.
«В январе 2017 года оперативные сотрудники задержали обвиняемого в Краснодарском крае под другой фамилией и доставили в Новосибирск», — рассказали в прокуратуре,
39-летнему мужчине были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 112, ч. 1 ст. 115 УК РФ.
Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.