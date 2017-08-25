В море у берегов Крыма спасли четырех человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). За сутки на курортах Крыма спасены четыре человека. Причиной происшествий стало нарушение правил безопасности на воде, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). За сутки на курортах Крыма спасены четыре человека. Причиной происшествий стало нарушение правил безопасности на воде, сообщили в
Так, накануне утром при патрулировании морского побережья сотрудники ведомства обнаружили в районе скал Адалары (ЮБК) резиновую лодку с тремя туристами из
Немного позже во время водного патрулирования акватории Черного моря в районе прибрежной зоны поселка Заозерное под Евпаторией был спасен 28-летний местный житель, который заплыл на расстояние 500−600 м от берега. Мужчину доставили на берег, в медпомощи он не нуждался.