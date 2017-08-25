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12:44 (мск), источник: РИА Крым

В море у берегов Крыма спасли четырех человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). За сутки на курортах Крыма спасены четыре человека. Причиной происшествий стало нарушение правил безопасности на воде, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Так, накануне утром при патрулировании морского побережья сотрудники ведомства обнаружили в районе скал Адалары (ЮБК) резиновую лодку с тремя туристами из Санкт-Петербурга на борту. Самостоятельно вернуться на берег они не могли. Спасатели отбуксировали отдыхающих на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.

Немного позже во время водного патрулирования акватории Черного моря в районе прибрежной зоны поселка Заозерное под Евпаторией был спасен 28-летний местный житель, который заплыл на расстояние 500−600 м от берега. Мужчину доставили на берег, в медпомощи он не нуждался.

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