Дочери главы райадминистрации под Воронежем предъявили обвинение в мошенничестве с землей

Источник: РИА "Воронеж"

Следователи предъявили обвинение дочери главы администрации Новоусманского района Владимира Чернышова — Любови Овчинниковой. Ей вменяют мошенничество с земельными участками для инвалидов, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального СУ СКР в пятницу, 25 августа. Если вину женщины докажут, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Любови Овчинниковой избрали меру пресечения в понедельник, 21 августа. За женщину предлагали 1 млн рублей залога, но суд отправил ее в СИЗО на 2 месяца — до 16 октября. В Ленинском райсуде рассказали, что адвокат Овчинниковой обжаловал это решение на следующий день после заседания. Он попросил изменить меру пресечения на более мягкую. Апелляцию собираются передать в облсуд в понедельник, 28 августа.

Дочь главы администрации Новоусманского района Любовь Овчинникова стала главным фигурантом дела о мошенничестве с землей (подобные дела возбуждали и в других регионах России). По версии следователей, группа лиц присвоила несколько участков с помощью сотрудников администрации района. Сообщники получили на махинациях несколько миллионов рублей. Пока в деле фигурируют 10 участков, но силовики рассматривают версию о 100 наделах земли.

По информации источника РИА «Воронеж», сообщники действовали по классической схеме с инвалидами. Они находили льготников, которые имеют право бесплатно получить участок земли, и оформляли на них документы. Инвалидам платили по 5−10 тыс. рублей, после этого участки переходили знакомым подозреваемых за символическую плату. Затем землю перепродавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.

Владимир Чернышов подал заявление в прокуратуру. Чиновник попросил проверить, законно ли выделяли земельные участки льготникам.