В Самаре в многоэтажке на Демократической полыхала квартира

По данным ГУ МЧС по Самарской области, там загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 5 кв. м. На тушение огня выезжали 14 пожарных и 4 единицы техники. Ликвидировать возгорание им удалось в 10:30. Причина пожара и ущерб от него устанавливается. По предварительным данным, никто не пострадал.