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12:53 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре в многоэтажке на Демократической полыхала квартира

В пятницу, 25 августа, в 10:05 в Самаре в многоэтажке на улице Демократической произошел пожар. Пламенем оказался объят балкон квартиры на третьем этаже.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, там загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 5 кв. м. На тушение огня выезжали 14 пожарных и 4 единицы техники. Ликвидировать возгорание им удалось в 10:30. Причина пожара и ущерб от него устанавливается. По предварительным данным, никто не пострадал.

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