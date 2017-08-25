Суд признал застрелившегося Омирбека Жампозова виновным в хищении
Застрелившийся в ходе следствия Омирбек Жампозов признан виновным.
Застрелившийся в ходе следствия Омирбек Жампозов признан виновным.
АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Суд признал покончившего с собой
Уголовное дело рассматривалось в Целиноградском районном суде в селе Акмол, примерно в 30 километрах от Астаны.
«Признать Жампозова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 176, часть 4 пункт “б” УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества — прим авт.), и освободить его от уголовной ответственности», — сказал судья Толеген Тургамбаев.
Также суд признал Жампозова виновным в пособничестве присвоению или растрате вверенного чужого имущества.
Ранее в ходе прений сторон прокурор просила суд признать Жампозова виновным в хищении, а также освободить его от наказания в связи со смертью. Остальным фигурантам уголовного дела гособвинитель просила назначить различные сроки: от двух лет лишения свободы условно до семи лет лишения свободы.