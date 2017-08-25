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12:43 (мск), источник: Sputniknews.kz

Суд признал застрелившегося Омирбека Жампозова виновным в хищении

Застрелившийся в ходе следствия Омирбек Жампозов признан виновным.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Суд признал покончившего с собой экс-главу «Казводхоза» Омирбека Жампозова виновным в хищении государственных денег, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Уголовное дело рассматривалось в Целиноградском районном суде в селе Акмол, примерно в 30 километрах от Астаны.

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«Признать Жампозова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 176, часть 4 пункт “б” УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества — прим авт.), и освободить его от уголовной ответственности», — сказал судья Толеген Тургамбаев.

Также суд признал Жампозова виновным в пособничестве присвоению или растрате вверенного чужого имущества.

Экс-генеральный директор РГП «Казводхоз» Омирбек Жампозов вместе с другими лицами подозревался в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла. В суде он не признал своей вины. За полтора часа до оглашения приговора 20 июля Жампозов открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры, были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский. Как выяснилось, раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. После стрельбы Жампозов уехал на своем автомобиле и застрелился.

Ранее в ходе прений сторон прокурор просила суд признать Жампозова виновным в хищении, а также освободить его от наказания в связи со смертью. Остальным фигурантам уголовного дела гособвинитель просила назначить различные сроки: от двух лет лишения свободы условно до семи лет лишения свободы.

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