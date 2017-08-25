В Уфе начался суд по делу о 200-миллионном богатстве майора полиции
Сами ответчики — чета Юсуповых — не явились на заседание.
Сами ответчики — чета Юсуповых — не явились на заседание.
Утром, 25 августа, состоялось первое судебное заседание по иску прокурора Башкирии в отношении
По мнению истца, многочисленные земельные участки, коттеджи, квартиры и автомобили попали к чете Юсуповых незаконно. А значит, их нужно экспроприировать — или попросту, забрать у семьи.
Сторону прокуратуры в суде представляла Лилия Хисматуллина, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. А вот самих ответчиков, увы, участникам заседания лицезреть не довелось: супруги Юсуповы делегировали в суд адвоката Халиду Шарафутдинову.
— Ответчики просят рассмотреть дело в их отсутствии и просят отказать в удовлетворении иска в полном объеме, — огласил ходатайство судья. Иного, судя по всему, и не ждали.
Также в суде присутствовал представитель Сбербанка. Дело в том, что одна из квартир, которую намерены изъять представители власти, находится в залоге у банка (по ипотечному договору). Но до банка на первом заседании не добрались.
После заявлений ходатайств прокуратурой о приобщении материалов проверки МВД по РБ, в бой ринулась адвокат:
— У меня вопрос к прокурору. Почему в исковые требования включены земельные участки, переданные в дар Юсуповой? Они же на них деньги не тратили.
— Я все же настаиваю на наших требованиях. Согласно законодательству, здесь прослеживается коррупционная схема — и не по одному, а по всем земельным участкам, — парировала Лилия Хисматуллина. — По этим фактам уже возбуждены уголовные дела.
Представитель Юсуповых между тем попыталась убедить суд в невиновности своих доверителей.
— Я считаю, что Юсуповы не нарушали закон. У нас есть доказательства по всем объектам, они были приобретены моими доверителями легально, — спокойно и уверенно продолжала Халида Шарафутдинова. — Мы представим все необходимые документы: договоры
Для пущей убедительности юрист огласила несколько пунктов: так, например, 1,5-миллионный «Лексус», по ее данным, Юсуповы купили на деньги, полученные от продажи дома, а несколько земельных участков и недвижимость им помогли приобрести знакомые и родители. К примеру, мама Ильнура Юсупова в 2014 году подарила ему квартиру, а также дала деньги в качестве беспроцентного займа.
Разумеется, возникает вопрос: отчего же в справках о доходах Ильнур Юсупов это все не указал, ведь тогда бы и вопросов к нему не было.
— Мой доверитель сообщил мне, что он прикладывал документы к справкам, — отчеканила Халида Шарафутдинова.
— Но в справках это не указал, хотя там есть специальные графы? — подначила прокурор. — И примечания, что к справкам прилагаются
— Видимо, нет. Я говорю только то, что мне известно от доверителя, — развела руками адвокат.
В итоге, слушание отложили до 8 сентября. К тому времени ответчик должен подготовить все договоры и справки, подтверждающие законность приобретения каждого объекта, будь то автомобиль, земельный участок или квартира. А прокурор, в свою очередь, намерена запросить данные о кадастровой стоимости отдельно взятых земельных участков. Исковые требования будут уточняться, не исключено, что сумма иска к следующему заседанию изменится.
КСТАТИ.
Еще в июле, когда у майора полиции и его супруги обнаружилось имущество на 200 миллионов рублей и все это богатство арестовали приставы, встал вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тогда прокуратура направила материалы в региональное управление СКР, где организовали доследственную проверку. Позже, как сообщила прокурор в суде, возбудили несколько уголовных дел. Правоохранители выясняют, на каких основаниях земли сельхозназначения оказались в собственности полицейского. Обстоятельства пока не разглашаются.
К слову, когда речь об уголовных делах зашла на заседании в гражданском суде, адвокат Юсуповых заявила, что ей ничего об этом не известно.
А вместе с тем, прокуратура выявила коррупционные нарушения в работе главы Дмитриевского сельсовета Уфимского района и потребовала его отставки.
— Михаил Андреев предоставил матери своего зятя — бывшего сотрудника МВД по РБ Ильнура Юсупова — в долевую собственность земельный участок сельхозназначения площадью более 23 га. При этом не направил уведомление в совет сельского поселения. Это является основанием для освобождения его от должности в связи с утратой доверия, — пояснили в
Вопрос находится на рассмотрении совета.