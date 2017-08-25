В Самаре пьяный водитель «Пежо» устроил ДТП, в котором погиб его пассажир

Источник: 63.мвд.рф

В ночь на пятницу, 25 августа, примерно в 3:00 на Николаевском проспекте в Куйбышевском районе Самары произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Peugeot-307, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны улицы Преображенской в направлении улицы Утевской. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, автомобилист сначала наехал на бордюр, а затем — на металлическое ограждение. После чего машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил телесные повреждения и был осмотрен медиками на месте происшествия. Пассажир иномарки — 29-летний молодой человек — от полученных травм скончался.