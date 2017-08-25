«Минера» екатеринбургского «Сима-ленда» задержали

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали предполагаемого лжеминера гипермаркета «Сима-ленд». 34-летний неработающий ранее судимый мужчина сознался, что сообщил о взрывном устройстве в магазине «из хулиганских побуждений».

В отношении «телефонного террориста» возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщили «Уралинформбюро» отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.