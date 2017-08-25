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13:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Минера» екатеринбургского «Сима-ленда» задержали

Менее чем через сутки.

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали предполагаемого лжеминера гипермаркета «Сима-ленд». 34-летний неработающий ранее судимый мужчина сознался, что сообщил о взрывном устройстве в магазине «из хулиганских побуждений».

В отношении «телефонного террориста» возбуждено уголовное дело по ст.207 УК РФ. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщили «Уралинформбюро» отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В 00.30 24 августа неизвестный сообщил в полицию о заложенной в гипермаркете бомбе. Всех сотрудников «Сима-ленда» на несколько часов эвакуировали. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было.

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