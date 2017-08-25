В Воронеже полиция сообщила о поисках наехавшего на девушку мотоциклиста

По предварительным данным, во время байкерского трюка у дома № 19 с мотоцикла упала девушка. Ехавший следом второй мотоциклист проехал по ней и скрылся с места происшествия. Девушку отвезли в больницу. Информация об аварии появилась в группе «Дорожного контроля» в соцсети.