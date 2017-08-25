В Воронеже полиция сообщила о поисках наехавшего на девушку мотоциклиста
Полиция разыскивает двух мотоциклистов, ставших участниками ДТП в Воронеже на проспекте Революции, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Полиция разыскивает двух мотоциклистов, ставших участниками ДТП в Воронеже на проспекте Революции, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
По предварительным данным, во время байкерского трюка у дома № 19 с мотоцикла упала девушка. Ехавший следом второй мотоциклист проехал по ней и скрылся с места происшествия. Девушку отвезли в больницу. Информация об аварии появилась в группе «Дорожного контроля» в соцсети.
Полиция попросила всех, кто располагает информацией о происшествии, обращаться по телефону 269 61 02. Активисты «Дорожного контроля» также попросили очевидцев откликнуться.