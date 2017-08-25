Кадмий, кобальт и свинец найдены в продаваемых в Нижегородской области детских товарах
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в
В некоторых объектах исследования превышено содержание фенола, обнаружены химические вещества, наличие которых не допускается — фталаты, кадмий, кобальт, cвинец.
Все товары, несоответствующие требованиям, сняты с реализации.
При реализации детской продукции за отчетный период выявлены многочисленные нарушения. По результатам проведенных надзорных мероприятий приняты меры административных наказаний в виде штрафов, вынесены постановления на сумму 580 тыс. рублей.
Юридическим лицам выданы предписания.