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14:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Кадмий, кобальт и свинец найдены в продаваемых в Нижегородской области детских товарах

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в январе-июне 2017 года было обследованы 106 товаров для детей и игрушек. Установлено, что 17,6% детской продукции, а также 16% игрушек не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза.

В некоторых объектах исследования превышено содержание фенола, обнаружены химические вещества, наличие которых не допускается — фталаты, кадмий, кобальт, cвинец.

Все товары, несоответствующие требованиям, сняты с реализации.

При реализации детской продукции за отчетный период выявлены многочисленные нарушения. По результатам проведенных надзорных мероприятий приняты меры административных наказаний в виде штрафов, вынесены постановления на сумму 580 тыс. рублей.

Юридическим лицам выданы предписания.

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