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13:29 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусский самолет разрушил крылом дом в Южном Судане

В результате инцидента погибла пятилетняя девочка и еще несколько человек пострадали.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Самолет белорусской компании «Трансавиаэкспорт» задел жилой дом в Южном Судане при заходе на посадку, сообщило издание The Aviation Herald.

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Инцидент произошел 23 августа в городе Джуба — транспортный Ил-76, выполнявший доставку гуманитарного груза, в частности, продуктов питания, при заходе на посадку в аэропорт задел крылом крышу жилого дома.

По информации издания, под завалами погибла пятилетняя девочка, пострадали еще несколько человек. Экипаж самолета не получил травм, а воздушная машина получила повреждения.

Сообщается, что самолет садился в сложных погодных условиях — сильного дождя и плохой видимости.

В результате самолет не стал садиться в столице Южного Судана, а приземлился в аэропорту Энтеббе, в Уганде.

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