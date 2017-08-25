Белорусский самолет разрушил крылом дом в Южном Судане
В результате инцидента погибла пятилетняя девочка и еще несколько человек пострадали.
В результате инцидента погибла пятилетняя девочка и еще несколько человек пострадали.
МИНСК, 25 авг — Sputnik. Самолет белорусской компании «Трансавиаэкспорт» задел жилой дом в Южном Судане при заходе на посадку, сообщило издание The Aviation Herald.
Инцидент произошел 23 августа в городе Джуба — транспортный Ил-76, выполнявший доставку гуманитарного груза, в частности, продуктов питания, при заходе на посадку в аэропорт задел крылом крышу жилого дома.
По информации издания, под завалами погибла пятилетняя девочка, пострадали еще несколько человек. Экипаж самолета не получил травм, а воздушная машина получила повреждения.
Сообщается, что самолет садился в сложных погодных условиях — сильного дождя и плохой видимости.
В результате самолет не стал садиться в столице Южного Судана, а приземлился в аэропорту Энтеббе, в Уганде.