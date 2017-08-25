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13:25 (мск), источник: Интерфакс

Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — На месте крушения автобуса с рабочими в Краснодарском крае обнаружено тело 18-го погибшего. Об этом сообщил в пятницу днем «Интерфаксу» источник в службе «Скорой помощи» региона.

Источник: РИА "Новости"

«По уточненным данным, обнаружены 18 человек без признаков жизни», — сказал источник.

ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что удалось спасти 24 человек, некоторым из них потребовалась госпитализация.

В СКР назвали предполагаемой причиной падения автобуса в воду ДТП. Источник «Интерфакса» в оперативных службах региона добавил, что авария, по одной из основных версий, произошла из-за отказа тормозов.

По данным главка МЧС, перевозивший вахтовых рабочих автобус принадлежит компании, которая строит в поселке Волна пирс для компании «Таманьнефтегаз».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей», кроме того, следствие дополнительно квалифицировало произошедшее по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Упавший с пирса автобус подняли на поверхность
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Наталья Наталья
соболезнуем родным...это трагедия...
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