Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18

Источник: РИА "Новости"

«По уточненным данным, обнаружены 18 человек без признаков жизни», — сказал источник.

ДТП с автобусом, перевозившим вахтовых рабочих, произошло в пятницу утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что удалось спасти 24 человек, некоторым из них потребовалась госпитализация.

В СКР назвали предполагаемой причиной падения автобуса в воду ДТП. Источник «Интерфакса» в оперативных службах региона добавил, что авария, по одной из основных версий, произошла из-за отказа тормозов.

По данным главка МЧС, перевозивший вахтовых рабочих автобус принадлежит компании, которая строит в поселке Волна пирс для компании «Таманьнефтегаз».