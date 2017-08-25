Петербуржец получил три года условно за похищение шавермы
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Житель Петербурга получил условный срок за разбой в закусочной, где он отказался платить за три шавермы, сообщает
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Житель Петербурга получил условный срок за разбой в закусочной, где он отказался платить за три шавермы, сообщает
«Суд установил, что Олег Харитонов в апреле 2017, находясь в кафе “Шаверма”, заказал три шавермы. После этого, угрожая продавцу газовым револьвером, он отказался оплатить товар и скрылся с места совершения преступления», — говорится в сообщении ведомства.
«Красногвардейский районный суд признал Харитонова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — отмечает прокуратура.