Петербуржец получил три года условно за похищение шавермы

Источник: РИА "Новости"

«Суд установил, что Олег Харитонов в апреле 2017, находясь в кафе “Шаверма”, заказал три шавермы. После этого, угрожая продавцу газовым револьвером, он отказался оплатить товар и скрылся с места совершения преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Подсудимый признал свою вину в разбое, который ему инкриминировали.