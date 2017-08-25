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13:26 (мск), источник: Интерфакс

Петербуржец получил три года условно за похищение шавермы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Житель Петербурга получил условный срок за разбой в закусочной, где он отказался платить за три шавермы, сообщает пресс-служба городской прокуратуры в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«Суд установил, что Олег Харитонов в апреле 2017, находясь в кафе “Шаверма”, заказал три шавермы. После этого, угрожая продавцу газовым револьвером, он отказался оплатить товар и скрылся с места совершения преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Подсудимый признал свою вину в разбое, который ему инкриминировали.

«Красногвардейский районный суд признал Харитонова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — отмечает прокуратура.

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