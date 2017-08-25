Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Доктор Комаровский умилил соцсети отпускными фото с внуками
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
СМИ: Украинцы злятся от карты без Крыма в Броварах
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
1070 годовщина независимости Индии
13:35 (мск), источник: АиФ Омск

В Тюмени арестован водитель КАМАЗа, который погубил в аварии семью из Омска

В воскресенье на тюменской трассе погибли в ДТП четверо омичей.

Водителя КамАЗа, который в минувшее воскресенье устроил смертельное ДТП на автодороге Голышманово-Аромашево, заключили под стражу. В изоляторе временного содержания мужчине придется провести два месяца. Об этом сообщает новостной портал 72.ru.

Напомним, старшая авария произошла авария произошла около пяти часов вечера 20 августа под Тобольском. Водитель большегруза с прицепом, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota Platz, двигавшийся во встречном направлении. В результате столкновения погибли все, кто находились в иномарке: 40-летняя женщина, управлявшая машиной, двое детей (одному — семь лет, другому — 18 лет), а также 71-летний мужчина, предположительно, отец автомобилистки. Все погибшие — жители Омска.

Водитель большегруза признал свою вину, — сообщили в УМВД по Тюменской области. Максимальное наказание, которое ему грозит, семь лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18
Ростуризм назвал причину банкротства Ted Travel
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пугачеву пригласили получить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь