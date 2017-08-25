В Тюмени арестован водитель КАМАЗа, который погубил в аварии семью из Омска
В воскресенье на тюменской трассе погибли в ДТП четверо омичей.
В воскресенье на тюменской трассе погибли в ДТП четверо омичей.
Водителя КамАЗа, который в минувшее воскресенье устроил смертельное ДТП на автодороге
Напомним, старшая авария произошла авария произошла около пяти часов вечера 20 августа под Тобольском. Водитель большегруза с прицепом, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota Platz, двигавшийся во встречном направлении. В результате столкновения погибли все, кто находились в иномарке: 40-летняя женщина, управлявшая машиной, двое детей (одному — семь лет, другому — 18 лет), а также 71-летний мужчина, предположительно, отец автомобилистки. Все погибшие — жители Омска.
Водитель большегруза признал свою вину, — сообщили в УМВД по Тюменской области. Максимальное наказание, которое ему грозит, семь лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.