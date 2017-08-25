В Тюмени арестован водитель КАМАЗа, который погубил в аварии семью из Омска

Водителя КамАЗа, который в минувшее воскресенье устроил смертельное ДТП на автодороге Голышманово-Аромашево, заключили под стражу. В изоляторе временного содержания мужчине придется провести два месяца. Об этом сообщает новостной портал 72.ru.

Напомним, старшая авария произошла авария произошла около пяти часов вечера 20 августа под Тобольском. Водитель большегруза с прицепом, поворачивая, не пропустил автомобиль Toyota Platz, двигавшийся во встречном направлении. В результате столкновения погибли все, кто находились в иномарке: 40-летняя женщина, управлявшая машиной, двое детей (одному — семь лет, другому — 18 лет), а также 71-летний мужчина, предположительно, отец автомобилистки. Все погибшие — жители Омска.