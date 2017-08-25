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13:31 (мск), источник: Югополис

Центр Сочи заливает вода из прорвавшей трубы

В центре Сочи днем 25 августа из магистральной водопроводной трубы начал бить огромный фонтан.

Авария произошла в нижней части микрорайона Макаренко. Вода заливает улицу Пластунскую и проходящий по ней транспорт, в том числе и пассажирские автобусы.

Во время загрузки произошла ошибка.

По свидетельствам очевидцев, рядом с порывом слышен треск рвущейся трубы. На момент написания материала работников Водоканала на месте аварии замечено не было, сообщает «Макс портал».

Коммунальные аварии случаются на курорте не впервые. Как сообщал «Югополис», 13 августа нынешнего года произошла утечка канализационных стоков со стройплощадки одного из ЖК на Курортном проспекте в микрорайоне Светлана.

Во время загрузки произошла ошибка.

5 августа в Сочи авария на водоводе спровоцировала выброс в море грязной воды с примесью грунта и земли. Власти Сочи утверждали, что выброс воды не влечет угрозы экологии, патогенной флоры в ней не выявлено. Однако случившееся сильно напугало отдыхавших на пляже людей.

Как сообщал «Югополис», в акватории Сочи регулярно появляются оторванные канализационные трубы. 200-метровый кусок канализационного коллектора, который в декабре 2016 года оторвался от глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений, в течение нескольких месяцев находился на одном из сочинских пляжей. При этом в начале 2017 года МУПу «Водоканал», обслуживающему коллектор, решением Городского собрания Сочи было выделено 70 миллионов рублей на восстановительные работы. Однако эти работы до сих пор не проведены. В середине апреля 2017 года в акватории Сочи был обнаружен еще один фрагмент трубы глубоководного выпуска, дрейфующий в сторону Сочи.

Очередная труба всплыла в конце июня 2017 года — тогда 100-метровая часть трубы глубоководного выпуска Адлерских очистных сооружений оторвалась и дрейфовала вдоль побережья курорта.

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