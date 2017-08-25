Директор частной строительной фирмы обвиняется в мошенничестве
Директор строительной компании в Молодечно обманул 30 местных жителей, которым обещал построить дома.
Директор строительной компании в Молодечно обманул 30 местных жителей, которым обещал построить дома.
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По данным следствия, обвиняемый, являясь с января 2016 года директором частного предприятия, оказывающего услуги по строительству каркасных и брусовых домов, завладел денежными средствами жителей Минской области и иных регионов.
Информацию и контакты о деятельности фирмы пострадавшие в основном находили в интернете и связывались напрямую с директором. К заказчикам последний приезжал на участок, где оговаривался проект на строительство и монтаж
Следствие располагает данными о 30 гражданах, которым частично или в полном объеме не были оказаны услуги согласно заключенным договорам. Общая сумма причиненного ущерба может составить более 100 тыс. рублей.