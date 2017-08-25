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15:03 (мск), источник: Ежедневник.by

Директор частной строительной фирмы обвиняется в мошенничестве

Директор строительной компании в Молодечно обманул 30 местных жителей, которым обещал построить дома.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, обвинение предъявлено ранее неоднократно судимому 37-летнему жителю Молодечно, который в ноябре 2012 года освободился условно-досрочно из мест лишения свободы. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 209 (завладение имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

По данным следствия, обвиняемый, являясь с января 2016 года директором частного предприятия, оказывающего услуги по строительству каркасных и брусовых домов, завладел денежными средствами жителей Минской области и иных регионов.

Информацию и контакты о деятельности фирмы пострадавшие в основном находили в интернете и связывались напрямую с директором. К заказчикам последний приезжал на участок, где оговаривался проект на строительство и монтаж садово-дачного домокомплекта и заключался договор строительного подряда или купли-продажи. Под предлогом выполнения первоначальных работ по заключенным сделкам мужчина с граждан брал предоплату. Создавая видимость строительства и пользуясь доверчивостью клиентов, в последующем свои обязательства не выполнял и деньги не возвращал.

Следствие располагает данными о 30 гражданах, которым частично или в полном объеме не были оказаны услуги согласно заключенным договорам. Общая сумма причиненного ущерба может составить более 100 тыс. рублей.

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