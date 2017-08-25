Директор частной строительной фирмы обвиняется в мошенничестве

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, обвинение предъявлено ранее неоднократно судимому 37-летнему жителю Молодечно, который в ноябре 2012 года освободился условно-досрочно из мест лишения свободы. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 209 (завладение имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Информацию и контакты о деятельности фирмы пострадавшие в основном находили в интернете и связывались напрямую с директором. К заказчикам последний приезжал на участок, где оговаривался проект на строительство и монтаж садово-дачного домокомплекта и заключался договор строительного подряда или купли-продажи. Под предлогом выполнения первоначальных работ по заключенным сделкам мужчина с граждан брал предоплату. Создавая видимость строительства и пользуясь доверчивостью клиентов, в последующем свои обязательства не выполнял и деньги не возвращал.