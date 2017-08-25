Женщина и годовалый ребенок упали с многоэтажки в Астане
Женщина и годовалый ребенок упали предположительно с 12 этажа жилого дома в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Женщина и годовалый ребенок упали предположительно с 12 этажа жилого дома в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«По факту падения женщины и ребенка столичными полицейскими проводится проверка. Женщина 1976 года и ребенок 2016 года рождения упали предположительно с 12 этажа многоэтажного дома по улице Шакарима Кудайбердиулы», — прокомментировали в ДВД.
По данным полиции, женщина скончалась на месте. Ребенок с множественными травмами доставлен в детскую больницу. Выясняются все детали произошедшего.