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13:37 (мск), источник: Tengrinews

Женщина и годовалый ребенок упали с многоэтажки в Астане

Женщина и годовалый ребенок упали предположительно с 12 этажа жилого дома в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Источник: Tengrinews

«По факту падения женщины и ребенка столичными полицейскими проводится проверка. Женщина 1976 года и ребенок 2016 года рождения упали предположительно с 12 этажа многоэтажного дома по улице Шакарима Кудайбердиулы», — прокомментировали в ДВД.

По данным полиции, женщина скончалась на месте. Ребенок с множественными травмами доставлен в детскую больницу. Выясняются все детали произошедшего.

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