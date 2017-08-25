Следователи заинтересовались затоплением Красноярска

Следователи начали проверку по факту причинения крупного ущерба жителям Красноярска и городскому бюджету в результате ливня. Речь идет о сильном дожде, который обрушился на краевую столицу в ночь с 19 на 20 августа.

Тогда из-за обильных осадков вода полностью залила более 40 участков дорог, были повреждены автомобили, квартиры горожан и офисные здания. Также дождь затопил подвалы и гаражи. Из-за перебоев с электроэнергией перестали работать светофоры, более 80 домов остались без света.

Причины потопа решили выяснить следователи. Как пояснила Newslab.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по краю Ольга Шаманская, ведомство начало проверку в отношении неопределенного круга лиц на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ) и халатности (статья 293 УК РФ). Речь в том числе идет и о системе ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды.