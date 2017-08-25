Следователи заинтересовались затоплением Красноярска
Они устанавливают причины небывалого потопа в городе.
Они устанавливают причины небывалого потопа в городе.
Следователи начали проверку по факту причинения крупного ущерба жителям Красноярска и городскому бюджету в результате ливня. Речь идет о сильном дожде, который обрушился на краевую столицу в ночь с 19 на 20 августа.
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Причины потопа решили выяснить следователи. Как пояснила Newslab.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по краю Ольга Шаманская, ведомство начало проверку в отношении неопределенного круга лиц на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ) и халатности (статья 293 УК РФ). Речь в том числе идет и о системе ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды.
«В результате произошедшего гражданам, организациям и городскому бюджету причинен значительный материальный ущерб. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в ГСУ.