Полицейские задержали банду распространителей наркотиков
Подельников ловили в разных городах Красноярского края.
Подельников ловили в разных городах Красноярского края.
В Красноярском крае полицейские задержали группу молодых людей за незаконный оборот наркотиков. Оперативники провели задержание сразу в двух городах края.
Как рассказали в
У сообщников обнаружили 120 граммов синтетического наркотика, что является особо крупной партией. Как пояснили задержанные, они распространяли опасное вещество через Интернет.
Следователи возбудили уголовное дело. За незаконное распространение наркотиков каждому злоумышленнику может грозить до 20 лет тюрьмы.