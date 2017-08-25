Полицейские задержали банду распространителей наркотиков

В Красноярском крае полицейские задержали группу молодых людей за незаконный оборот наркотиков. Оперативники провели задержание сразу в двух городах края.

Как рассказали в пресс-службе полиции, злоумышленниками оказались уроженцы Красноярска. 27-летняя девушка и ее 20-летний приятель проживали в Ачинске, там же занимались распространением наркотиков. Ещё одна 20-летняя участница преступления жила в Дивногорске.

У сообщников обнаружили 120 граммов синтетического наркотика, что является особо крупной партией. Как пояснили задержанные, они распространяли опасное вещество через Интернет.