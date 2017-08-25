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14:03 (мск), источник: Югополис

Количество погибших во время падения автобуса в море на Кубани возросло до 18

По данным на 13.00, на месте падения автобуса обнаружены 18 человек без признаков жизни, сообщил «Югополису» источник в МЧС региона.

Горячая линия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
8(861) 268-64-40телефон горячей линииПодробнее
МЧС открыло горячую линию для родственников погибших и пострадавших после ЧП с падением в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края 25 августа.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Кроме того, в распоряжении «Известий» появились списки погибших в результате падения автобуса.

В него вошли: Антонов, Колмыков, Ляхно Юрий, Дедух Вадим Вадимович, Салинов Ринат Тачирджанович, Салинов Тагирджан Тимофеевич, Демьенов Яков Николаевич, Марданов Андрей Борисович, Бойко Олег Александрович, Городилов Юрий Юрьевич, Щербинов Владимир Павлович, Бунуден, Куделько Андрей Евгеньевич, Абиядов Сорвер Мустафаевич, Ударов Сергей Александрович, Оськин Николай Григорьевич.

Как сообщал «Югополис», в пятницу, 25 августа, в 8.07 от единой диспетчерской службы Темрюкского района в Главное управление МЧС России по краю поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса упал вахтовый автобус. Он упал в воду с высоты четырех метров.

Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса, и попал в ДТП, возвращаясь с вахты.

В СКР назвали предполагаемой причиной падения автобуса. По одной из основных версий, авария произошла из-за отказа тормозов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей».

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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