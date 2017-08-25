Турист пострадал при крушении частного самолета в Алматинской области

Турист пострадал при крушении частного самолета в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В салоне потерпевшего крушение двухместного самолета в Балхашском районе Алматинской области был турист. Об этом корреспонденту «Казинформ» сообщили в районной больнице.