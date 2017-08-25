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14:02 (мск), источник: Kazinform

Турист пострадал при крушении частного самолета в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В салоне потерпевшего крушение двухместного самолета в Балхашском районе Алматинской области был турист. Об этом корреспонденту «Казинформ» сообщили в районной больнице.

Источник: Kazinform

По словам главного врача районной Балхашской больницы Рината Муратбаева, у пострадавшего пассажира сломана одна нога.

«Но пострадавший отказался от помощи врачей районной больницы. Первую медицинскую помощь ему оказал его личный врач. Пострадавшего туриста срочно на частном самолете забрали в Алматы», — сказал главврач Ринат Муратбаев.

Напомним, сегодня северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области потерпел крушение двухместный частный самолет. На борту воздушного судна находились два человека. В результате ЧП пилот погиб, пострадавшему пассажиру была оказана первая медицинская помощь. Причины крушения самолета выясняются.

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