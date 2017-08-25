Турист пострадал при крушении частного самолета в Алматинской области

По словам главного врача районной Балхашской больницы Рината Муратбаева, у пострадавшего пассажира сломана одна нога.
«Но пострадавший отказался от помощи врачей районной больницы. Первую медицинскую помощь ему оказал его личный врач. Пострадавшего туриста срочно на частном самолете забрали в Алматы», — сказал главврач Ринат Муратбаев.
Напомним, сегодня северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области потерпел крушение двухместный частный самолет. На борту воздушного судна находились два человека. В результате ЧП пилот погиб, пострадавшему пассажиру была оказана первая медицинская помощь. Причины крушения самолета выясняются.