Двоих полицейских из столицы обвиняют в торговле наркотиками
Двоих полицейских из столицы обвиняют в торговле наркотиками. У мужчин был и посредник, через которого они сбывали сырьё для изготовления наркотических веществ.
Двоих полицейских из столицы обвиняют в торговле наркотиками. У мужчин был и посредник, через которого они сбывали сырьё для изготовления наркотических веществ.
Его поймали с поличным при продаже материала. Он заявил прокурорам, что сырьё получил у сотрудника инспектората полиции Ботаники.
Правоохранитель во всём сознался. Он также рассказал, что к преступной схеме причастен и его коллега из инспектората Чекан. Теперь полицейским грозит до 15 лет тюрьмы, а их посреднику — до семи.