Двоих полицейских из столицы обвиняют в торговле наркотиками

Его поймали с поличным при продаже материала. Он заявил прокурорам, что сырьё получил у сотрудника инспектората полиции Ботаники.

Правоохранитель во всём сознался. Он также рассказал, что к преступной схеме причастен и его коллега из инспектората Чекан. Теперь полицейским грозит до 15 лет тюрьмы, а их посреднику — до семи.