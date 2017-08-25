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14:03 (мск), источник: РИА Новости

Суд послал на исправительные работы дебошира, ударившего журналиста НТВ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мировой суд в Москве в пятницу назначил полгода исправительных работ дебоширу, ударившему корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что подразумевает полное признание вины и раскаяние подсудимого. Дебоширу Александру Орлову грозило не более 2/3 от максимально возможного наказания.

«Признать Орлова виновным, назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев», — объявила судья Евгения Гуляева.

Корреспондент НТВ в беседе с РИА Новости отметил, что решение суда его устраивает.

Прокурор просил назначить Орлову шесть месяцев исправительных работ по статье УК РФ «Побои», потерпевший был согласен.

Перед заседанием Орлов подошел к журналисту и публично извинился. До этого он направил извинения телеграммой, где попросил заключить мировую.

Дебошир рассказал в суде, что он индивидуальный предприниматель и в тот день был расстроен из-за «несросшегося контракта» и проблем в семье, а потому «выпил крепко».

Инцидент произошел в День ВДВ, 2 августа, во время прямого включения программы «Чрезвычайное происшествия» из Парка Горького, который традиционно считается центральным местом празднования для десантников. Уже впоследствии выяснилось, что Орлов никакого отношения к ВДВ не имеет.

Ранее дебошир по решению суда отбыл административный арест за сопротивление полицейским при задержании. Он уже имеет судимость — один год условно по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта», у него среднее специальное образование, холост, детей нет.

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