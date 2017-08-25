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13:59 (мск), источник: Новости Перми

Завершено расследование по делу крушения вертолета, в котором погибли пермяки

21 октября 2016 года в Ямало-Ненецком АО разбился вертолет Ми-8, на борту которого среди 19 погибших было две пермяков. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование дела по данному происшествию.

По заключению комиссии, причиной катастрофы стала «потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки». На вынужденную посадку экипаж пошел из-за малого количества топлива.

Катастрофе способствовали такие факторы, как:

— недостатки во взаимодействии членов экипажа, приведшие к потере контроля за пространственным положением вертолета при выполнении посадки;.

— принятие командиром воздушного судна необоснованного решения на вылет при имевшейся информации о метеорологических условиях в районе пункта посадки, предназначенного для дозаправки вертолёта топливом, не соответствующих для полетов по ПВП ночью;.

— отсутствие системы контроля за работой экипажей на оперативной точке;.

Также комиссия назвала ряд недостатков, которые также сыграли роль в случившемся. Среди них: плохая подготовка членов экипажа по действиям в аварийных и нештатных ситуациях, необдуманные решения разрешить вылет в плохих погодных условиях, непрофессиональные решения членов экипажа.

При расследовании выяснилось, что в авиакомпании «СКОЛ» к выполнению полетов допускались экипажи и воздушные суда, не имевшие действующего допуска к полетам ночью, в том числе и по приборам.

 — На тяжесть последствий АП могло повлиять невыполнение экипажем требований РПП авиакомпании по швартовке багажа пассажиров, по проведению инструктажа пассажиров по правилам поведения на борту ВС и действиям при аварийных ситуациях, в том числе, и о порядке использования ремней безопасности, а также возможные повреждения ряда пассажиров устройством для внешней подвески груза, находившимся в грузовой кабине вертолета в походном положении, — сообщается на сайте Комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

При падении вертолета погибли три члена экипажа и 16 вахтовиков. По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.

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