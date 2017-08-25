Завершено расследование по делу крушения вертолета, в котором погибли пермяки

По заключению комиссии, причиной катастрофы стала «потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки». На вынужденную посадку экипаж пошел из-за малого количества топлива.

Катастрофе способствовали такие факторы, как:

— недостатки во взаимодействии членов экипажа, приведшие к потере контроля за пространственным положением вертолета при выполнении посадки;.

— принятие командиром воздушного судна необоснованного решения на вылет при имевшейся информации о метеорологических условиях в районе пункта посадки, предназначенного для дозаправки вертолёта топливом, не соответствующих для полетов по ПВП ночью;.

— отсутствие системы контроля за работой экипажей на оперативной точке;.

Также комиссия назвала ряд недостатков, которые также сыграли роль в случившемся. Среди них: плохая подготовка членов экипажа по действиям в аварийных и нештатных ситуациях, необдуманные решения разрешить вылет в плохих погодных условиях, непрофессиональные решения членов экипажа.

При расследовании выяснилось, что в авиакомпании «СКОЛ» к выполнению полетов допускались экипажи и воздушные суда, не имевшие действующего допуска к полетам ночью, в том числе и по приборам.

— На тяжесть последствий АП могло повлиять невыполнение экипажем требований РПП авиакомпании по швартовке багажа пассажиров, по проведению инструктажа пассажиров по правилам поведения на борту ВС и действиям при аварийных ситуациях, в том числе, и о порядке использования ремней безопасности, а также возможные повреждения ряда пассажиров устройством для внешней подвески груза, находившимся в грузовой кабине вертолета в походном положении, — сообщается на сайте Комиссии Межгосударственного авиационного комитета.