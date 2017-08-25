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15:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Верховный суд РТ оставил под стражей Анатолия Ливаду

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Верховный суд РТ отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитников главы ГК «ФОН», оставив, тем самым, под стражей Анатолия Ливаду.

Источник: ИА Татар-информ

Главу строительной компании подозревают и обвиняют в том, что он собирал деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство новых домов.

Также, по версии следствия, он занимался выводом денежных средств путем фиктивной покупки стройматериалов, которые фактически не были доставлены на стройплощадки. Кроме того, Ливада подозревается в двойных продажах квартир. По данным следствия, обстоятельств для изменения меры пресечения Ливады не имеется.

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