Верховный суд РТ оставил под стражей Анатолия Ливаду

Главу строительной компании подозревают и обвиняют в том, что он собирал деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство новых домов.

Также, по версии следствия, он занимался выводом денежных средств путем фиктивной покупки стройматериалов, которые фактически не были доставлены на стройплощадки. Кроме того, Ливада подозревается в двойных продажах квартир. По данным следствия, обстоятельств для изменения меры пресечения Ливады не имеется.