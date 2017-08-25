Парень сломал девушке челюсть в Симферополе за отказ в знакомстве
19-летний парень ударил девушку дважды в лицо и похитив ее сумочку, скрылся.
19-летний парень ударил девушку дважды в лицо и похитив ее сумочку, скрылся.
В крымской столице 19-летний парень напал на 22-летнюю девушку, которая отказала ему в знакомстве, передает
Пострадавшая сообщила, что накануне вечером она отдыхала с подругами вблизи дома. К ним подошел парень и попытался познакомиться, однако после того, как получил отказ, он дважды ударил потерпевшую в лицо, затем схватил ее сумочку и исчез. В сумке хранились мобильный телефон, ключи и банковская карта. Девушка получила перелом челюсти.
«Оперуполномоченными уголовного розыска при проведении
Против нарушителя было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.