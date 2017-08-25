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14:07 (мск), источник: АиФ Крым

Парень сломал девушке челюсть в Симферополе за отказ в знакомстве

19-летний парень ударил девушку дважды в лицо и похитив ее сумочку, скрылся.

В крымской столице 19-летний парень напал на 22-летнюю девушку, которая отказала ему в знакомстве, передает пресс-служба МВД по республике.

Пострадавшая сообщила, что накануне вечером она отдыхала с подругами вблизи дома. К ним подошел парень и попытался познакомиться, однако после того, как получил отказ, он дважды ударил потерпевшую в лицо, затем схватил ее сумочку и исчез. В сумке хранились мобильный телефон, ключи и банковская карта. Девушка получила перелом челюсти.

«Оперуполномоченными уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 19-летний местный житель, который ранее уже состоял на профилактическом учете в полиции», — уточнили в пресс-службе.

Против нарушителя было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

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