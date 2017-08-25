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14:20 (мск), источник: Newslab.ru

Lexus вылетел на газон после ДТП около Медакадемии

Невнимательный водитель не заметил дорогой кроссовер и столкнулся с ним.

После ДТП на Партизана Железняка два автомобиля повисли на высоком бордюре. Очевидцы происшествия разместили сообщение об этом в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Момент аварии зафиксировала камера дорожного наблюдения. На записи видно, что водитель темной иномарки, выехавшей из двора, решил пересечь проезжую часть улицы Партизана Железняка и развернуться под надземным пешеходным переходом. Из-за автобуса и ГАЗели он не увидел кроссовер Lexus, который двигался в крайнем левом ряду и столкнулся с ним.

После удара Lexus выехал на разделительный газон, а второй автомобиль повис двумя колесами на высоком бордюре. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в происшествии никто не пострадал. Затора на дороге ситуация не вызвала. Красноярцы отметили, что в этом месте подобные аварии происходят регулярно.

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