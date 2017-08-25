Lexus вылетел на газон после ДТП около Медакадемии
Невнимательный водитель не заметил дорогой кроссовер и столкнулся с ним.
Невнимательный водитель не заметил дорогой кроссовер и столкнулся с ним.
После ДТП на Партизана Железняка два автомобиля повисли на высоком бордюре. Очевидцы происшествия разместили сообщение об этом в социальных сетях.
Момент аварии зафиксировала камера дорожного наблюдения. На записи видно, что водитель темной иномарки, выехавшей из двора, решил пересечь проезжую часть улицы Партизана Железняка и развернуться под надземным пешеходным переходом.
После удара Lexus выехал на разделительный газон, а второй автомобиль повис двумя колесами на высоком бордюре. В