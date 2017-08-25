«Согласен на кастрацию». Убийца школьницы собирается обжаловать приговор

В Перми вынесли приговор таксисту, который в марте этого года изнасиловал и убил школьницу. Он утверждает, что лишил девочку жизни случайно, не согласен с приговором и готов к химической кастрации. Подробности из зала суда — в материале «АиФ-Прикамье».

На особый режим.

25 августа пермский краевой суд вынес приговор таксисту, который изнасиловал и убил десятилетнюю девочку. Третьеклассница вышла из школы после занятий в танцевальном кружке, но до дома не добралась. Обеспокоенные родители обратились в полицию. К поискам тут же подключились волонтёры. Пока добровольцы и полицейские прочёсывали дворы, следователи СКР по Пермскому краю просматривали записи с камер видеонаблюдения. На кадры одной из них попал момент похищения: водитель припаркованного автомобиля такси схватил ребёнка и силой запихнул в машину. Установить и задержать подозреваемого удалось меньше, чем за сутки. Он сам рассказал, как поймал девочку, увёз на правый берег Камы, изнасиловал, а затем убил и спрятал тело в снегу под мостом в 70 км от города.

Мужчине предъявили обвинения по трём статьям Уголовного кодекса РФ: «Развратные действия в отношении малолетнего», «Насильственные действия сексуального характера, совершённого в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Убийство с целью скрыть другое преступление».

Экспертиза показала, что он вменяем, но имеет психическое расстройство — педофилия. Прокурор потребовал для 46-летнего пермяка пожизненного заключения по каждой из трёх статей обвинения.

Суд вынес приговор в виде пожизненного заключения с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также судья приговорил преступника к принудительному психиатрическому лечению. Требование мамы погибшей девочки о возмещении морального вреда в размере двух миллионов рублей судья удовлетворил полностью.

У педофила были ещё жертвы.

Судебный процесс в краевом суде проходил в закрытом режиме. На скамье подсудимых мужчина со средним профессиональным образованием, не имеющий семьи. В январе 2016 года он вышел из колонии, в котором отбывал наказание за сексуальные преступления в отношении двух детей. Тогда, в 2001 году, Орджоникидзевский районный суд приговорил преступника к 16 годам лишения свободы. Но отсидел насильник только 14 лет и 9 месяцев: срок наказания был сокращён, так как изменилось законодательство.

Во время вынесения приговора 25 августа мужчина вёл себя спокойно, без эмоций сказал, что раскаивается в содеянном. Он прятал лицо от камер журналистов, а затем и вовсе повернулся к ним спиной. На вопрос, почему он совершил преступления, таксист ничего внятного ответить не смог, сказал, что что-то произошло «на психологическом уровне».

Осуждённый сказал журналистам, что будет обжаловать решение суда, и попросит для себя любого иного наказания, но только не пожизненного лишения свободы. Также мужчина на вопрос журналистов сообщил, что у него не было возможности попросить лично прощения у родителей убитой им девочки. Журналисты предложили осуждённому использовать последний шанс, повернуться к камерам, и сказать всё, что он хочет маме и папе школьницы. Но он не стал этого делать.

«Задушил с испугу».

По словам гособвинителя Александра Утёмова, осуждённый был морально готов к вынесенному приговору, но не согласен с ним.

«Во время следствия и при обвинении свою вину в сексуальном преступлении виновный признал полностью. Но он так и не согласился с обвинением в убийстве. Преступник уверял правоохранителей, что не собирался убивать девочку. Всё произошло случайно, спонтанно, когда он увидел приближающуюся машину. Якобы, люди, которые в ней ехали, могли увидеть происходящее, но, так как в этот момент девочка стала звать на помощь, кричать и вырываться, преступник испугался, и он придушил жертву», — рассказал прокурор.

Сторона обвинения не сомневается, что мужчина убил девочку умышленно, так как не хотел отвечать за совершённые преступления. Судебные экспертизы показали, что преступления таксист совершал во вменяемом состоянии, хотя у него имеются психические расстройства с диагнозом «педофилия». И именно на этом преступник с адвокатом выстраивали линию защиты. Во время следствия и в последнем слове обвиняемый попросил назначить ему лечение, и что согласен на любое, в том числе и на химическую кастрацию.