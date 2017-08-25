«Согласен на кастрацию». Убийца школьницы собирается обжаловать приговор
Преступник намерен просить смягчения наказания, настаивая на том, что не собирался лишать девочкужизни.
Преступник намерен просить смягчения наказания, настаивая на том, что не собирался лишать девочкужизни.
В Перми вынесли приговор таксисту, который в марте этого года изнасиловал и убил школьницу. Он утверждает, что лишил девочку жизни случайно, не согласен с приговором и готов к химической кастрации. Подробности из зала суда — в материале «АиФ-Прикамье».
На особый режим.
25 августа пермский краевой суд вынес приговор таксисту, который изнасиловал и убил десятилетнюю девочку. Третьеклассница вышла из школы после занятий в танцевальном кружке, но до дома не добралась. Обеспокоенные родители обратились в полицию. К поискам тут же подключились волонтёры. Пока добровольцы и полицейские прочёсывали дворы, следователи СКР по Пермскому краю просматривали записи с камер видеонаблюдения. На кадры одной из них попал момент похищения: водитель припаркованного автомобиля такси схватил ребёнка и силой запихнул в машину. Установить и задержать подозреваемого удалось меньше, чем за сутки. Он сам рассказал, как поймал девочку, увёз на правый берег Камы, изнасиловал, а затем убил и спрятал тело в снегу под мостом в 70 км от города.
Мужчине предъявили обвинения по трём статьям Уголовного кодекса РФ: «Развратные действия в отношении малолетнего», «Насильственные действия сексуального характера, совершённого в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Убийство с целью скрыть другое преступление».
Экспертиза показала, что он вменяем, но имеет психическое расстройство — педофилия. Прокурор потребовал для 46-летнего пермяка пожизненного заключения по каждой из трёх статей обвинения.
Суд вынес приговор в виде пожизненного заключения с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также судья приговорил преступника к принудительному психиатрическому лечению. Требование мамы погибшей девочки о возмещении морального вреда в размере двух миллионов рублей судья удовлетворил полностью.
У педофила были ещё жертвы.
Судебный процесс в краевом суде проходил в закрытом режиме. На скамье подсудимых мужчина со средним профессиональным образованием, не имеющий семьи. В январе 2016 года он вышел из колонии, в котором отбывал наказание за сексуальные преступления в отношении двух детей. Тогда, в 2001 году, Орджоникидзевский районный суд приговорил преступника к 16 годам лишения свободы. Но отсидел насильник только 14 лет и 9 месяцев: срок наказания был сокращён, так как изменилось законодательство.
Во время вынесения приговора 25 августа мужчина вёл себя спокойно, без эмоций сказал, что раскаивается в содеянном. Он прятал лицо от камер журналистов, а затем и вовсе повернулся к ним спиной. На вопрос, почему он совершил преступления, таксист ничего внятного ответить не смог, сказал, что
Осуждённый сказал журналистам, что будет обжаловать решение суда, и попросит для себя любого иного наказания, но только не пожизненного лишения свободы. Также мужчина на вопрос журналистов сообщил, что у него не было возможности попросить лично прощения у родителей убитой им девочки. Журналисты предложили осуждённому использовать последний шанс, повернуться к камерам, и сказать всё, что он хочет маме и папе школьницы. Но он не стал этого делать.
«Задушил с испугу».
По словам гособвинителя Александра Утёмова, осуждённый был морально готов к вынесенному приговору, но не согласен с ним.
«Во время следствия и при обвинении свою вину в сексуальном преступлении виновный признал полностью. Но он так и не согласился с обвинением в убийстве. Преступник уверял правоохранителей, что не собирался убивать девочку. Всё произошло случайно, спонтанно, когда он увидел приближающуюся машину. Якобы, люди, которые в ней ехали, могли увидеть происходящее, но, так как в этот момент девочка стала звать на помощь, кричать и вырываться, преступник испугался, и он придушил жертву», — рассказал прокурор.
Сторона обвинения не сомневается, что мужчина убил девочку умышленно, так как не хотел отвечать за совершённые преступления. Судебные экспертизы показали, что преступления таксист совершал во вменяемом состоянии, хотя у него имеются психические расстройства с диагнозом «педофилия». И именно на этом преступник с адвокатом выстраивали линию защиты. Во время следствия и в последнем слове обвиняемый попросил назначить ему лечение, и что согласен на любое, в том числе и на химическую кастрацию.
При вынесении приговора в зале суда родителей девочки не было. Папа школьницы приходил в суд во время процесса, и, по словам прокурора, вёл себя очень мужественно. Слыша о тех ужасах, которые совершил преступник с его девочкой, папа едва сдерживал эмоции. Мама погибшей до сих пор продолжает лечение у психиатра.