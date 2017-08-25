Самарец на «Ленд Крузере» лоб в лоб столкнулся с «Грантой»: пострадали трое
В четверг, 24 августа, житель Самары попал в серьезное ДТП на 1229 километре трассы «Москва — Челябинск», в полутора километрах от села Жмакино в Оренбургской области.
В четверг, 24 августа, житель Самары попал в серьезное ДТП на 1229 километре трассы «Москва — Челябинск», в полутора километрах от села Жмакино в Оренбургской области.
Как сообщает У МВД по региону, 46-летний житель города
В результате ДТП три пассажира отечественной легковушки — две женщины и ребенок 2017 года (жители Свердловской области) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.