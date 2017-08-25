Самарец на «Ленд Крузере» лоб в лоб столкнулся с «Грантой»: пострадали трое

Как сообщает У МВД по региону, 46-летний житель города Каменск-Уральск Свердловской области, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником «Тойота Ленд Крузер» под управлением 40-летнего жителя Самары.

В результате ДТП три пассажира отечественной легковушки — две женщины и ребенок 2017 года (жители Свердловской области) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.