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16:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое неизвестных ограбили офис службы микрозаймов под Ангарском

Двое мужчин ограбили офис службы выдачи микрозаймов в Мегете вечером, 21 августа.

Угрожая женщине-кассиру предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, они похитили 40 тысяч рублей и скрылись. Полицейские Ангарск ведут разыскивают преступников, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Составлены фотороботы преступников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Полиция Ангарска проводит комплекс мероприятий по установлению личностей и места нахождения подозреваемых. Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 — с мобильного).

Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

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