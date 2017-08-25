Двое неизвестных ограбили офис службы микрозаймов под Ангарском

Угрожая женщине-кассиру предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, они похитили 40 тысяч рублей и скрылись. Полицейские Ангарск ведут разыскивают преступников, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция Ангарска проводит комплекс мероприятий по установлению личностей и места нахождения подозреваемых. Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 — с мобильного).