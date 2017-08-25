Двое неизвестных ограбили офис службы микрозаймов под Ангарском
Двое мужчин ограбили офис службы выдачи микрозаймов в Мегете вечером, 21 августа.
Двое мужчин ограбили офис службы выдачи микрозаймов в Мегете вечером, 21 августа.
Угрожая
Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Составлены фотороботы преступников.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Полиция Ангарска проводит комплекс мероприятий по установлению личностей и места нахождения подозреваемых. Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 — с мобильного).
Анонимность и конфиденциальность гарантируется.