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14:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуралец выжил после укуса змеи

Жителя Кыштыма укусила змея.

Инцидент произошел сегодня, 25 августа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Рептилия ужалила 45-летнего мужчину в стопу в одном из садов на станции Анбашской. Причем пострадавший не успел разглядеть обидчицу и понять, какая именно это была змея. В городской больнице ему оказали помощь. Медики поставят пациенту противоядие, на некоторое время ему придется задержаться в медучреждении. Его самочувствие — удовлетворительное, несмотря на образовавшийся вокруг укуса небольшой отек.

Как пишет «Кыштымский рабочий», это первый случай укуса змеи в городе в этом году.

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