Южноуралец выжил после укуса змеи

Рептилия ужалила 45-летнего мужчину в стопу в одном из садов на станции Анбашской. Причем пострадавший не успел разглядеть обидчицу и понять, какая именно это была змея. В городской больнице ему оказали помощь. Медики поставят пациенту противоядие, на некоторое время ему придется задержаться в медучреждении. Его самочувствие — удовлетворительное, несмотря на образовавшийся вокруг укуса небольшой отек.