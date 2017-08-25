Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани
В результате ЧП погибли 18 человек, точной информации о количестве людей, которые ехали в автобусе, пока нет.
В результате ЧП погибли 18 человек, точной информации о количестве людей, которые ехали в автобусе, пока нет.
Один из выживших при падении автобуса в море в Краснодарском крае рассказал о произошедшем. Его слова приводит Lenta.ru.
«Нормально сели, нормально ехали, как вчера, как позавчера. Как на причал начали спускаться,
РЕН ТВ пообщался с местным жителем, который стал очевидцем аварии. «В первые минуты люди смогли сами выплыть, другие, видимо, при падении (а высота приличная),
Kp.ru также приводит слова свидетелей: «Водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости. Машину развернуло, она ударилась о бетонный отбойник, после чего опрокинулась в море».
По информации kp.ru, водитель автобуса выжил, у него сломаны ноги.
Как сообщал «Югополис», в пятницу, 25 августа, в 8.07 от единой диспетчерской службы Темрюкского района в Главное управление МЧС России по краю поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса упал вахтовый автобус. Он упал в воду с высоты четырех метров.
Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса, и попал в ДТП, возвращаясь с вахты.
По данным на 13.00, на месте падения автобуса обнаружены 18 человек без признаков жизни, сообщил «Югополису» источник в МЧС региона.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
Кроме того, появились списки погибших в результате падения автобуса.
Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса, и попал в ДТП, возвращаясь с вахты. Сколько точно человек было в автобусе, уточняется. По предварительной информации в экстренных службах региона, речь идет о 45.
В СКР назвали предполагаемой причиной падения автобуса отказ тормозов. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей».