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14:47 (мск), источник: Югополис

Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани

В результате ЧП погибли 18 человек, точной информации о количестве людей, которые ехали в автобусе, пока нет.

Один из выживших при падении автобуса в море в Краснодарском крае рассказал о произошедшем. Его слова приводит Lenta.ru.

«Нормально сели, нормально ехали, как вчера, как позавчера. Как на причал начали спускаться, что-то у него хрустнуло, звук, и он начал набирать скорость. Потом почему-то повернул на причал, который строится. Все молча было со стороны водителя. Когда уже на причал ехали, пытались двери разбивать, стекла», — отметил он.

РЕН ТВ пообщался с местным жителем, который стал очевидцем аварии. «В первые минуты люди смогли сами выплыть, другие, видимо, при падении (а высота приличная), кто-то потерял сознание и не смог. В первые минуты люди еще выплывали, а потом уже водолазы среагировали», — рассказал собеседник телеканала.

Kp.ru также приводит слова свидетелей: «Водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости. Машину развернуло, она ударилась о бетонный отбойник, после чего опрокинулась в море».

По информации kp.ru, водитель автобуса выжил, у него сломаны ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщал «Югополис», в пятницу, 25 августа, в 8.07 от единой диспетчерской службы Темрюкского района в Главное управление МЧС России по краю поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса упал вахтовый автобус. Он упал в воду с высоты четырех метров.

Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса, и попал в ДТП, возвращаясь с вахты.

По данным на 13.00, на месте падения автобуса обнаружены 18 человек без признаков жизни, сообщил «Югополису» источник в МЧС региона.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Кроме того, появились списки погибших в результате падения автобуса.

Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса, и попал в ДТП, возвращаясь с вахты. Сколько точно человек было в автобусе, уточняется. По предварительной информации в экстренных службах региона, речь идет о 45.

В СКР назвали предполагаемой причиной падения автобуса отказ тормозов. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей».

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