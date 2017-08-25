Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани

Один из выживших при падении автобуса в море в Краснодарском крае рассказал о произошедшем. Его слова приводит Lenta.ru.

«Нормально сели, нормально ехали, как вчера, как позавчера. Как на причал начали спускаться, что-то у него хрустнуло, звук, и он начал набирать скорость. Потом почему-то повернул на причал, который строится. Все молча было со стороны водителя. Когда уже на причал ехали, пытались двери разбивать, стекла», — отметил он.

РЕН ТВ пообщался с местным жителем, который стал очевидцем аварии. «В первые минуты люди смогли сами выплыть, другие, видимо, при падении (а высота приличная), кто-то потерял сознание и не смог. В первые минуты люди еще выплывали, а потом уже водолазы среагировали», — рассказал собеседник телеканала.

Kp.ru также приводит слова свидетелей: «Водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости. Машину развернуло, она ударилась о бетонный отбойник, после чего опрокинулась в море».

По информации kp.ru, водитель автобуса выжил, у него сломаны ноги.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VeuiLcwC1hE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщал «Югополис», в пятницу, 25 августа, в 8.07 от единой диспетчерской службы Темрюкского района в Главное управление МЧС России по краю поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса упал вахтовый автобус. Он упал в воду с высоты четырех метров.

Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса, и попал в ДТП, возвращаясь с вахты.

По данным на 13.00, на месте падения автобуса обнаружены 18 человек без признаков жизни, сообщил «Югополису» источник в МЧС региона.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Кроме того, появились списки погибших в результате падения автобуса.

Автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз», занимавшихся строительством пирса, и попал в ДТП, возвращаясь с вахты. Сколько точно человек было в автобусе, уточняется. По предварительной информации в экстренных службах региона, речь идет о 45.