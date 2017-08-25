Директор санатория в Новоуральске подозревается в невыплате зарплаты на 2 миллиона

По данным следствия, с января по июнь 2017 года директор санаторно-курортной организации частично не выплатил зарплату 34 сотрудникам. Общая сумма денег, которую не получили работники, превысила 2 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте СУ СКР по Свердловской области.
Руководителю инкриминируют статью УК РФ о частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев.
Сейчас следователи СК и оперативники полиции подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции собирают доказательства преступления.
«Проводятся допросы свидетелей, планируется истребовать и изучить… бухгалтерскую документацию, также решается вопрос с назначением судебной бухгалтерской экспертизы», — информирует СУ СК.
Расследование продолжается.