Директор санатория в Новоуральске подозревается в невыплате зарплаты на 2 миллиона

Директор санатория в Новоуральске подозревается в невыплате зарплаты на 2 миллиона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа, УралПолит.Ru. Cледствие возбудило уголовное дело в отношении директора санатория в Новоуральске, подозреваемого в том, что он более трех месяцев не платил зарплату сотрудникам.