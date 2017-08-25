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15:02 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске отменен оправдательный приговор изобретателю из Ижевска

Мужчина убедил руководство компании арендовать «чудо"-аппараты для улучшения свойств питьевой воды за 1,65 млн рублей.

Прокуратура в Челябинске добилась отмены оправдательного приговора изобретателю из Ижевска, обвиненному в мошенничестве: ему удалось продать одной из южноуральских компаний свою «разработку» более чем за 1,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мужчина обвинялся мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он ввел в заблуждение директора производственной компании относительно полезности свойств предлагаемого им изобретения, заключив договор аренды двух придуманных им устройств по улучшению свойств питьевой воды. От компании изобретатель получил 1 млн 650 тыс. рублей», — напомнили в пресс-службе облсуда.

В апреле текущего года Ленинский районный суд Челябинска оправдал мужчину, не найдя в его действиях состава преступления, однако гособвинитель обжаловал приговор «в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела», уточнили в апелляционном отделе прокуратуры. Жалобу на приговор подал и представитель потерпевшего, также настаивавший на отмене оправдательного приговора.

Апелляционная инстанция Челябинского облсуда 24 августа согласилась с представлением прокурора, оправдательный приговор отменила, направив уголовное дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.

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