На Южном Урале столкнулись четыре ВАЗа

Источник: УралИнформБюро

Утром 25 августа 2017 года в Усть-Катаве пожилой водитель ВАЗ-2106 спровоцировал смертельное ДТП.

На изгибе дороги у дома № 1 на улице Заводской 73-летний мужчина не справился с управлением. На высокой скорости «шестерка» вылетела на полосу встречного движения — в лоб ВАЗ-2107. 40-летний водитель последней не смог уйти от столкновения — от полученных травм он скончался на месте.

Водителя «шестерки» и его 61-летнего пассажира госпитализировали.

Двумя часами ранее еще одна серьезная авария с участием двух ВАЗов произошла в Озерске. У дома № 5 по Озерскому шоссе 49-летний водитель ВАЗ-2106 вопреки запрету выехал на встречку и врезался в поворачивающую налево Lada Kalina под управлением 25-летнего мужчины.