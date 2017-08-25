В Новосибирске сотрудницу Ростехнадзора подозревают в получении взятки

По версии следствия, сотрудница Ростехнадзора получила взятку от одной из коммерческих структур в размере 30 тысяч рублей за то, чтобы получить акт осмотра тепловой энергоустановки и разрешение на запуск её в работу в многоквартирном доме, который строится в Новосибирске.

«Для согласования документов и принятия положительного решения по допуску в эксплуатацию тепловой энергоустановки в короткие сроки, представитель коммерческой организации предложил главному инспектору Сибирского управления Ростехнадзора за незаконное денежное вознаграждение в 30 тыс. рублей принять к своему производству соответствующие материалы, составить разрешительные документы и согласовать их выдачу с руководством, что ею и было сделано. В апреле 2017 года главный инспектор получила за совершение указанных действий лично взятку в ранее оговоренном размере. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Управления МВД России по г. Новосибирску», — сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета России по Новосибирской области.