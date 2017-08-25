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15:38 (мск), источник: Известия

Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент

Уточненное число жертв, обстоятельства трагедии, телефон «горячей линии» и основные версии случившегося.

Горячая линия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
8(861) 268-64-40телефон горячей линииПодробнее
МЧС открыло горячую линию для родственников погибших и пострадавших после ЧП с падением в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края 25 августа.
Источник: РИА "Новости"

Утром 25 августа автобус с пассажирами упал в море с одного из причалов в Краснодарском крае. По последним данным, в нем находился 51 человек. 17 пассажиров погибли, 34 госпитализированы. Хроника произошедшего и версии случившегося, которые рассматривает следствие, — в материале портала iz.ru.

ЧП

Рухнувший в море автобус перевозил вахтовых сотрудников компании ООО «Интер-Строй», занимавшейся возведением причала для предприятия «Таманьнефтегаз». Трагедия случилась на недостроенном грузовом пирсе, расположенном недалеко от поселка Волна. СМИ сообщили о ней около 9:00 мск.

Впоследствии стало известно, что автобус упал с высоты примерно в четыре метра.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники спасательных служб. Сначала в МЧС сообщили о двадцати пассажирах и шести погибших, однако по мере проведения поисково-спасательных работ в МЧС уточнили эту информацию.

Спасательная операция

В работе на месте происшествия, по данным РИА Новости, приняли участие около 80 спасателей и 27 единиц техники. Поднять автобус на берег удалось с помощью специального крана. Большинство пострадавших были доставлены в Центральную больницу Темрюкского района, часть людей вертолетом доставили в краевую больницу.

Власти Краснодарского края уже заявили о готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Для родственников пострадавших была открыта «горячая линия».

На базе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон горячей линии — 8 (861) 268-64-40
Сообщение МЧС РФ

Версии случившегося

В экстренных службах Краснодарского края вскоре после происшествия заявили, что причиной, вероятнее всего, стало нарушение правил дорожного движения водителем автобуса. По факту гибели находившихся в салоне транспортного средства рабочих СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». После этого уголовное дело было дополнено еще одной статьей — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Развитие событий

По неофициальным данным, спасатели обнаружили на месте ДТП тело еще одного, 18-го погибшего. Однако официально экстренные службы эту информацию пока не подтвердили.

Известно, что все погибшие — пассажиры автобуса. Водитель выжил, в настоящий момент он находится в больнице.

Авария на Кубани: погибли 18 человек, 34 госпитализированы
Во время загрузки произошла ошибка.
15:27 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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