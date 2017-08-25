В Чечне убили депутата республиканского парламента

«Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины», — сказал собеседник агентства. «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

«Следственными органами СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента по признакам преступлений, предусмотренных п. “б” ч.2 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия)», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СК.