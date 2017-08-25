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15:27 (мск), источник: Интерфакс

В Чечне убили депутата республиканского парламента

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — В Чечне убит депутат местного парламента Мухмада Асхабова, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Источник: Официальный сайт Парламента Чеченской республики

«Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины», — сказал собеседник агентства. «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Следственный комитет РФ подтвердил информацию об убийстве депутата парламента Чеченской республики, возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Следственными органами СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента по признакам преступлений, предусмотренных п. “б” ч.2 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия)», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СК.

По данным следствия, утром в пятницу депутат выехал из дома на работу на своем автомобиле. На автодороге Ачхой-Мартановского района его автомобиль был обстрелян неизвестными, что повлекло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого депутат скончался.

Асхабов являлся председателем комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов, был членом партии КПРФ. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью политика.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Леонид Барковский
Не , ну по тексту то они потом поправились...
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