В Чечне убили депутата республиканского парламента
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — В Чечне убит депутат местного парламента Мухмада Асхабова, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — В Чечне убит депутат местного парламента Мухмада Асхабова, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах
«Асхабов был убит в результате обстрела неизвестными его машины», — сказал собеседник агентства. «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Следственный комитет РФ подтвердил информацию об убийстве депутата парламента Чеченской республики, возбуждено уголовное дело об убийстве.
«Следственными органами СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента по признакам преступлений, предусмотренных п. “б” ч.2 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия)», — сообщили «Интерфаксу» в
Асхабов являлся председателем комитета по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений, экологии и природных ресурсов, был членом партии КПРФ. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью политика.