В центре Екатеринбурга охранник вуза спас тонущего мальчика
В городском пруду.
В городском пруду.
Охранник Уральского госуниверситета путей сообщения Сергей Кузнецов спас 8-летнего мальчика, едва не утонувшего в городском пруду недалеко от вуза. Он проводил штатный осмотр территории вблизи водоема, когда ему поступил сигнал о том, что на середине пруда тонет человек.
«Сначала я не поверил, что
Мужчина бросился в воду. Доплыв до ребенка, он посадил его к себе на шею и поплыл к берегу.
Выяснилось, что двое детей — 8-летний Сергей и 12-летний Даниил отправились по обмелевшему городскому пруду к Макаровскому мосту. Пока ребята шли к противоположному берегу, вода начала прибывать. Даниил сумел выбраться, а Сергей, будучи на голову ниже своего друга и не умея плавать, начал тонуть.