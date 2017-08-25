Из моря подняты тела всех погибших на Тамани рабочих
Завершены спасательные работы в акватории недостроенного пирса в Темрюкском районе Кубани, где в пятницу утром произошла трагедия — вахтовый автобус с рабочими упал в море.
Завершены спасательные работы в акватории недостроенного пирса в Темрюкском районе Кубани, где в пятницу утром произошла трагедия — вахтовый автобус с рабочими упал в море.
— Все тела подняты на берег, в ближайшее время на сайте районной администрации будет опубликован список погибших и пострадавших, — сообщила корреспонденту «РГ» начальник отдела по взаимодействию со СМИ районной администрации Виктория Кистанова.
Вместе с тем, власти Темрюкского района пока не называют окончательные данные по количеству жертв трагического ЧП. Так, ранее сообщалось, что при падении вахтового автобуса погибли 18 человек, еще более 30 были спасены.
Однако согласно последним данным экстренных служб региона, погибли 17 человек, а 33 были спасены.