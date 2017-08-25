Из моря подняты тела всех погибших на Тамани рабочих

— Все тела подняты на берег, в ближайшее время на сайте районной администрации будет опубликован список погибших и пострадавших, — сообщила корреспонденту «РГ» начальник отдела по взаимодействию со СМИ районной администрации Виктория Кистанова.

Вместе с тем, власти Темрюкского района пока не называют окончательные данные по количеству жертв трагического ЧП. Так, ранее сообщалось, что при падении вахтового автобуса погибли 18 человек, еще более 30 были спасены.