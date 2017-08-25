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15:45 (мск), источник: "Российская газета"

Из моря подняты тела всех погибших на Тамани рабочих

Завершены спасательные работы в акватории недостроенного пирса в Темрюкском районе Кубани, где в пятницу утром произошла трагедия — вахтовый автобус с рабочими упал в море.

Горячая линия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
8(861) 268-64-40телефон горячей линииПодробнее
МЧС открыло горячую линию для родственников погибших и пострадавших после ЧП с падением в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края 25 августа.

— Все тела подняты на берег, в ближайшее время на сайте районной администрации будет опубликован список погибших и пострадавших, — сообщила корреспонденту «РГ» начальник отдела по взаимодействию со СМИ районной администрации Виктория Кистанова.

Вместе с тем, власти Темрюкского района пока не называют окончательные данные по количеству жертв трагического ЧП. Так, ранее сообщалось, что при падении вахтового автобуса погибли 18 человек, еще более 30 были спасены.

Однако согласно последним данным экстренных служб региона, погибли 17 человек, а 33 были спасены.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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