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16:25 (мск), источник: Kaliningradnews

Трое полицейских из Калининграда стали фигурантами уголовного дела

В Калининграде полицейские задержали троих коллег по подозрению в должностном преступлении.

Материалы собирались оперативно-розыскной частью собственной безопасности управления. Известно, что подозреваемые провели обыск на территории одной из компании, но превысили при этом должностные полномочия.

Материалы дела переданы в СК РФ. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов. Кроме того, решается вопрос о привлечении непосредственных руководителей фигурантов дела, сообщили ИА «МедиаКалибр» в УМВД по Калининградской области.

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