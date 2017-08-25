Трое полицейских из Калининграда стали фигурантами уголовного дела

Материалы собирались оперативно-розыскной частью собственной безопасности управления. Известно, что подозреваемые провели обыск на территории одной из компании, но превысили при этом должностные полномочия.

Материалы дела переданы в СК РФ. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов. Кроме того, решается вопрос о привлечении непосредственных руководителей фигурантов дела, сообщили ИА «МедиаКалибр» в УМВД по Калининградской области.