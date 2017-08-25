Трое полицейских из Калининграда стали фигурантами уголовного дела
В Калининграде полицейские задержали троих коллег по подозрению в должностном преступлении.
В Калининграде полицейские задержали троих коллег по подозрению в должностном преступлении.
Материалы собирались
Материалы дела переданы в СК РФ. Если вина полицейских будет доказана, они будут уволены из органов. Кроме того, решается вопрос о привлечении непосредственных руководителей фигурантов дела, сообщили ИА «МедиаКалибр» в УМВД по Калининградской области.