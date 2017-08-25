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16:14 (мск), источник: РИА Новости

Власти рассказали подробности о жертвах ДТП с автобусом на Кубани

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рабочие, погибшие при падении автобуса в море в Краснодарском крае, были из четырёх регионов России, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Рабочие были жителями Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в ДТП погибли 17 человек и 33 спасены.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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