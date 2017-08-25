Власти рассказали подробности о жертвах ДТП с автобусом на Кубани
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рабочие, погибшие при падении автобуса в море в Краснодарском крае, были из четырёх регионов России, сообщили в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рабочие, погибшие при падении автобуса в море в Краснодарском крае, были из четырёх регионов России, сообщили в
«Рабочие были жителями Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области», — сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, в ДТП погибли 17 человек и 33 спасены.