Грузовик насмерть сбил пожилую женщину на ул. Родионова в Нижнем Новгороде
Грузовик насмерть сбил пожилую женщину на ул. Родионова в Нижнем Новгороде 25 августа 2017 года.
Грузовик насмерть сбил пожилую женщину на ул. Родионова в Нижнем Новгороде 25 августа 2017 года.
Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. Согласно предоставленной информации, ДТП произошло в 12:10.
«Женщина 1939 года рождения погибла», — добавили в ГИБДД. По информации очевидцев происшествия, транспортное средство, сбившее женщину, принадлежит ОАО «Нижегородский водоканал».