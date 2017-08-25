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16:13 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Грузовик насмерть сбил пожилую женщину на ул. Родионова в Нижнем Новгороде

Грузовик насмерть сбил пожилую женщину на ул. Родионова в Нижнем Новгороде 25 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Эту информацию НИА «Нижний Новгород» подтвердил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. Согласно предоставленной информации, ДТП произошло в 12:10.

«Женщина 1939 года рождения погибла», — добавили в ГИБДД. По информации очевидцев происшествия, транспортное средство, сбившее женщину, принадлежит ОАО «Нижегородский водоканал».

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