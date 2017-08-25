В Советском районе отец с сыном незаконно торговали лекарствами
На незаконной торговле родственники заработали около 120 тысяч рублей.
На незаконной торговле родственники заработали около 120 тысяч рублей.
С 8 по 23 августа 2017 года родственники продавали на территории Советского района незарегистрированные в Государственном реестре лекарственные препараты. Всего заработать на этом подозреваемым удалось около 120 тысяч рублей.
В ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативных сотрудников полиции УЭПиПК ГУ МВД России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность подозреваемых.
На данный момент расследование продолжается.