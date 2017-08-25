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16:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Советском районе отец с сыном незаконно торговали лекарствами

На незаконной торговле родственники заработали около 120 тысяч рублей.

Пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета России по Нижегородской области сообщила, что следователями Советского района возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины и его 26-летнего сына, которые занимались незаконной продажей лекарственных средств.

С 8 по 23 августа 2017 года родственники продавали на территории Советского района незарегистрированные в Государственном реестре лекарственные препараты. Всего заработать на этом подозреваемым удалось около 120 тысяч рублей.

В ходе совместных мероприятий следователей СК и оперативных сотрудников полиции УЭПиПК ГУ МВД России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность подозреваемых.

На данный момент расследование продолжается.

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