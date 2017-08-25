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16:04 (мск), источник: РИА Новости

Названа вероятная причина смерти избитого у мемориала Немцову волонтера

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Полиция начала проверку по факту смерти волонтера Ивана Скрипниченко, умершего вскоре после того, как на него напали на Москворецком мосту у импровизированного мемориала Борису Немцову.

Источник: РИА Новости

По предварительным данным, он скончался от кардиомиопатии.

Детали нападения

Как сообщил РИА Новости соратник Немцова Илья Яшин, на Скрипниченко напали 15 августа. По его словам, никакой стычки не было — волонтера просто сильно ударили по лицу и сломали ему нос.

После этого его отвезли в НИИ Склифосовского, на следующее утро выпустили, а еще через несколько дней он умер.

Яшин уточнил, что пока не видел официального заключения о смерти.

Насколько я понимаю, вследствие нападения у него произошли некоторые изменения со здоровьем, вроде как оторвался тромб в итоге.
Илья Яшин
Соратник Немцова

Оппозиционер добавил, что Иван Скрипниченко был одним из волонтеров, защищающих мемориал от «разного рода провокаторов», которые периодически нападают на него и пытаются разгромить.

В НИИ имени Склифосовского агентству подтвердили, что Скрипниченко действительно поступал в медучреждение 15 августа и на следующий день был выписан после диагностики.

Был очень хорошим человеком

О Скрипниченко в Facebook написал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, знавший его лично.

«Он, как и все защитники моста, был очень хорошим человеком: честным, убежденным. Понимаю, что между нападением и оторвавшимся тромбом может не быть прямой связи, но не видеть связи косвенной невозможно», — отметил он, принеся соболезнования родным и близким умершего волонтера.

Причина не криминальная

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, вероятней всего, причина смерти Ивана — не криминальная.

Однако если удастся доказать, что между ударом, полученным юношей возле мемориала, и его смертью есть связь, уголовное дело будет возбуждено.

Сейчас эта версия также рассматривается, сообщил источник.

Убийство Немцова

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Борис Немцов был убит на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле вынесли приговор фигурантам дела о его убийстве — их приговорили на сроки от 11 до 20 лет. Больше всего получил Заур Дадаев. По версии следствия, в Немцова стрелял именно он. Его подельники получили от 11 до 19 лет.

По версии следствия, исполнители пошли на преступление из-за денег (за убийство им заплатили 15 миллионов рублей).

Заказчики убийства политика пойманы так и не были. Мотивы их также неизвестны. Предполагаемым организатором преступления называют Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске. По данным ФСБ, он скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

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