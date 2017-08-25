Названа вероятная причина смерти избитого у мемориала Немцову волонтера

По предварительным данным, он скончался от кардиомиопатии.
Как сообщил РИА Новости соратник Немцова Илья Яшин, на Скрипниченко напали 15 августа. По его словам, никакой стычки не было — волонтера просто сильно ударили по лицу и сломали ему нос.
После этого его отвезли в НИИ Склифосовского, на следующее утро выпустили, а еще через несколько дней он умер.
Яшин уточнил, что пока не видел официального заключения о смерти.
Насколько я понимаю, вследствие нападения у него произошли некоторые изменения со здоровьем, вроде как оторвался тромб в итоге.
Илья ЯшинСоратник Немцова
Оппозиционер добавил, что Иван Скрипниченко был одним из волонтеров, защищающих мемориал от «разного рода провокаторов», которые периодически нападают на него и пытаются разгромить.
В НИИ имени Склифосовского агентству подтвердили, что Скрипниченко действительно поступал в медучреждение 15 августа и на следующий день был выписан после диагностики.
Был очень хорошим человеком
О Скрипниченко в Facebook написал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, знавший его лично.
«Он, как и все защитники моста, был очень хорошим человеком: честным, убежденным. Понимаю, что между нападением и оторвавшимся тромбом может не быть прямой связи, но не видеть связи косвенной невозможно», — отметил он, принеся соболезнования родным и близким умершего волонтера.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, вероятней всего, причина смерти Ивана — не криминальная.
Однако если удастся доказать, что между ударом, полученным юношей возле мемориала, и его смертью есть связь, уголовное дело будет возбуждено.
Сейчас эта версия также рассматривается, сообщил источник.
Борис Немцов был убит на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле вынесли приговор фигурантам дела о его убийстве — их приговорили на сроки от 11 до 20 лет. Больше всего получил Заур Дадаев. По версии следствия, в Немцова стрелял именно он. Его подельники получили от 11 до 19 лет.
По версии следствия, исполнители пошли на преступление из-за денег (за убийство им заплатили 15 миллионов рублей).
Заказчики убийства политика пойманы так и не были. Мотивы их также неизвестны. Предполагаемым организатором преступления называют Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске. По данным ФСБ, он скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.