В автобусе, который упал в море на Кубани, были жители Башкирии
В результате трагедии погибли 17 человек, 33 человека удалось спасти.
В результате трагедии погибли 17 человек, 33 человека удалось спасти.
Стали известны первые подробности трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Сегодня, 25 августа, с пирса в поселке Волна в море упал автобус с рабочими. Как сообщают источники «Комсомольской правды», среди пассажиров были жители Башкирии.
Трагедия произошла сегодня утром. У автобуса, который вез строителей на площадку Керченского моста, отказали тормоза. В результате трагедии погибли 17 человек, 33 человека спасли.
Списки погибших опубликованы «КП» в Кубани. Большинство из них — местные жители, но среди погибших и пострадавших также есть вахтовики из Башкирии.
СПИСОК ЖЕРТВ АВАРИИ:
— Антонов А. А.
— Колмыков С. В.
— Ляхно Юрий.
— Дедух Вадим Вадимович.
— Салинов Ринат Тачирджанович.
— Салинов Тагирджан Тимофеевич.
— Демьенов Яков Николаевич.
— Марданов Андрей Борисович.
— Бойко Олег Александрович.
— Городилов Юрий Юрьевич.
— Щербинов Владимир Павлович.
— Куделько Андрей Евгеньевич.
— Бунуден А.
— Бунуден С.
— Абиядов Сорвер Мустафаевич.
— Ударов Сергей Александрович.
— Оськин Николай Григорьевич.