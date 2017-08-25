В автобусе, который упал в море на Кубани, были жители Башкирии

Стали известны первые подробности трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Сегодня, 25 августа, с пирса в поселке Волна в море упал автобус с рабочими. Как сообщают источники «Комсомольской правды», среди пассажиров были жители Башкирии.

Трагедия произошла сегодня утром. У автобуса, который вез строителей на площадку Керченского моста, отказали тормоза. В результате трагедии погибли 17 человек, 33 человека спасли.

Списки погибших опубликованы «КП» в Кубани. Большинство из них — местные жители, но среди погибших и пострадавших также есть вахтовики из Башкирии.

СПИСОК ЖЕРТВ АВАРИИ:

— Антонов А. А.

— Колмыков С. В.

— Ляхно Юрий.

— Дедух Вадим Вадимович.

— Салинов Ринат Тачирджанович.

— Салинов Тагирджан Тимофеевич.

— Демьенов Яков Николаевич.

— Марданов Андрей Борисович.

— Бойко Олег Александрович.

— Городилов Юрий Юрьевич.

— Щербинов Владимир Павлович.

— Куделько Андрей Евгеньевич.

— Бунуден А.

— Бунуден С.

— Абиядов Сорвер Мустафаевич.

— Ударов Сергей Александрович.