Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский актер сбежал на Украину и стал солдатом
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Максим Галкин о пенсии Аллы Пугачевой: не мы начали разговор
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Умерла Вера Глаголева
16:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В автобусе, который упал в море на Кубани, были жители Башкирии

В результате трагедии погибли 17 человек, 33 человека удалось спасти.

Стали известны первые подробности трагедии в Темрюкском районе Краснодарского края. Сегодня, 25 августа, с пирса в поселке Волна в море упал автобус с рабочими. Как сообщают источники «Комсомольской правды», среди пассажиров были жители Башкирии.

Трагедия произошла сегодня утром. У автобуса, который вез строителей на площадку Керченского моста, отказали тормоза. В результате трагедии погибли 17 человек, 33 человека спасли.

Списки погибших опубликованы «КП» в Кубани. Большинство из них — местные жители, но среди погибших и пострадавших также есть вахтовики из Башкирии.

СПИСОК ЖЕРТВ АВАРИИ:

— Антонов А. А.

— Колмыков С. В.

— Ляхно Юрий.

— Дедух Вадим Вадимович.

— Салинов Ринат Тачирджанович.

— Салинов Тагирджан Тимофеевич.

— Демьенов Яков Николаевич.

— Марданов Андрей Борисович.

— Бойко Олег Александрович.

— Городилов Юрий Юрьевич.

— Щербинов Владимир Павлович.

— Куделько Андрей Евгеньевич.

— Бунуден А.

— Бунуден С.

— Абиядов Сорвер Мустафаевич.

— Ударов Сергей Александрович.

— Оськин Николай Григорьевич.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь