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16:06 (мск), источник: РИА Крым

Среди жертв ДТП с автобусом на Кубани есть крымчане

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости (Крым). Рабочие, погибшие при падении автобуса в море в Краснодарском крае, были из четырех регионов России, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Рабочие были жителями Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области», — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в ДТП погибли 17 человек и 33 спасены.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Авария на Кубани: погибли 18 человек, 34 госпитализированы
Во время загрузки произошла ошибка.
15:27 (мск)© Ньюстюб
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