Краснодарского художника Стаса Серова осудили на 8 лет
Октябрьский суд Краснодара 25 августа вынес приговор краснодарскому художнику Стасу Серову.
Октябрьский суд Краснодара 25 августа вынес приговор краснодарскому художнику Стасу Серову.
Серов был признан виновным в сбыте наркотиков в крупном размере. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.
«Обжаловать приговор мы не будем. Это минимально возможный срок — с учетом его состояния здоровья, содействия следствию и признания вины», — сообщил порталу Юга.ру адвокат Александр Травников.
Станислав Серов родился в 1961 году в Краснодаре. В 1987 году окончил