Краснодарского художника Стаса Серова осудили на 8 лет

Серов был признан виновным в сбыте наркотиков в крупном размере. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

«Обжаловать приговор мы не будем. Это минимально возможный срок — с учетом его состояния здоровья, содействия следствию и признания вины», — сообщил порталу Юга.ру адвокат Александр Травников.