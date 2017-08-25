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16:29 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодарского художника Стаса Серова осудили на 8 лет

Октябрьский суд Краснодара 25 августа вынес приговор краснодарскому художнику Стасу Серову.

Источник: ЮГА.ру

Серов был признан виновным в сбыте наркотиков в крупном размере. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

«Обжаловать приговор мы не будем. Это минимально возможный срок — с учетом его состояния здоровья, содействия следствию и признания вины», — сообщил порталу Юга.ру адвокат Александр Травников.

Станислав Серов родился в 1961 году в Краснодаре. В 1987 году окончил художественно-графический факультет Краснодарского государственного университета. Член Союза художников России. Первая выставка Стаса Серова состоялась в 1988 году. С тех пор работы художника экспонируются на многих выставочных площадках России и зарубежья. Произведения Серова находятся в музеях и частных собраниях России, Англии, Франции, Германии, США и Японии.

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