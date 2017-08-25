Жительница Кубани обманом завладела автомобилем своей приятельницы
Женщина обвиняется по статье «Мошенничество».
Женщина обвиняется по статье «Мошенничество».
Предварительно расследование уголовного дела о мошенничестве завершено в Новопокровском районе Краснодарского края. Подозреваемая — 38-летняя жительница Сочи, которую обвиняют по статье «Мошенничество».
«Установлено, что обвиняемая договорилась о покупке автомобиля у своей знакомой. Денежные средства злоумышленница обещала отдать через несколько дней. После того, как потерпевшая передала машину и документы на нее обвиняемой, та перестала выходить на связь. В указанный срок оплата за автомобиль на счет потерпевшей не поступила», — сообщает
Как выяснилось, позже злоумышленница продала машину за 60 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.