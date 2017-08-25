Жительница Кубани обманом завладела автомобилем своей приятельницы

«Установлено, что обвиняемая договорилась о покупке автомобиля у своей знакомой. Денежные средства злоумышленница обещала отдать через несколько дней. После того, как потерпевшая передала машину и документы на нее обвиняемой, та перестала выходить на связь. В указанный срок оплата за автомобиль на счет потерпевшей не поступила», — сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю.