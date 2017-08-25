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17:32 (мск), источник: Новая Кубань

Начальник управления ГО и ЧС Темрюкского района назвал основную версию трагедии

В результате падения автобуса с рабочими погибли 18 человек.

Горячая линия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
8 (861) 268-64-40телефон горячей линииПодробнее
МЧС открыло горячую линию для родственников погибших и пострадавших после ЧП с падением в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края 25 августа.

Краснодар. 25 августа — Новая Кубань. Начальник управления по делам ГО и ЧС Темрюкского района Александр Сорокотяга сообщил, что основная версия трагедии — «нарушение правил дорожного движения».

В пятницу около 8 утра автобус, в салоне которого был 51 человек, упал со строящегося пирса в море. С вахты ехали рабочие подрядной организации и и компании ЗАО «Таманьнефтегаз». Пирс строится для ЗАО «Таманьнефтегаз», который входит в систему порта «Тамань» и ГК «ОТЭКО». Председателем совета директоров последней является Мишель Литвак, известный в Краснодарском крае. Некогда его уговорили стать инвестором ФК «Кубань», который курирует краевая администрация, что наводит на мысли о партнерских отношениях между бизнесменом и чиновниками.

Судя по кадрам, опубликованным ГУ МЧС РФ с места событий, на строящемся пирсе не было никаких ограждений, которое могли бы предотвратить падение автобуса в воду. Таким образом возникает вопрос, насколько безопасными были условия труда на данном объекте. Но несоблюдение техники безопасности почему-то не входит в перечень версий случившегося.

СК РФ принял в производство уголовное дело, возбужденное по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Затем его дополнили ещё одной статьей — 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она следует из того, что перевозка рабочих осуществлялась на автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Им является мужчина 1963 года рождения.

На данный момент известно, что в аварии выжил водитель автобуса. Является ли он тем самым индивидуальным предпринимателем — непонятно.

В соответствии с текущей основной версией случившегося он и будет проходить по делу как подозреваемый. Остается загадкой вопрос, обратят ли правоохранительные органы внимание на уровень обеспечения безопасности труда на строящемся пирсе?

«ОТЭКО» взяло на себя обязательства по оказанию помощи пострадавшим и их семьям, в том числе материальной. Также компания принимает участие в расследовании случившегося:

 — Приложим все усилия для расследования произошедшего и выявления причин трагического инцидента, — говорилось в официальном заявлении Ирины Трифоновой, заместителя генерального директора «ОТЭКО-Портсервис».

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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